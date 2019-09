Unikornist, pegazust, flamingót és papagájt is mentettek a texasi áradásokban - videó

Az Imelda nevű trópusi vihar szerda óta tombol Texas állam déli részein. Csak csütörtökön több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki Houston városából. Greg Abbott texasi kormányzó a déli tagállam 13 megyéjét katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította és ezeken a helyeken kötelező kiürítést rendelt el.



A vihar erős széllökésekkel, heves esőzésekkel és áradásokkal érkezett Texas déli partvidékéhez. Több országutat le kellett zárni, sok vidéken az emelkedő áradat miatt a háztetőkre menekültek az emberek, ott várva a segítséget. Egyes településeken térdig-csípőig érő áradat hömpölyög. Több mint 70 ezer lakás maradt áramszolgáltatás nélkül Houston környékén. Texas legnagyobb és az Egyesült Államok negyedik legnagyobb városában leállt a közösségi közlekedés is, egyetlen busz sem jár.



A houstoni nemzetközi repülőtér - amely George Bush néhai amerikai elnök nevét viseli - csütörtök reggel még nem indított és nem fogadott gépeket, később pedig jelentős késéssel indultak a járatok, illetve egyes érkező járatokat más repülőterekre irányítottak. Ennek oka részben a heves esőzés, részben pedig az, hogy a légikikötőhöz vezető egyes utak víz alatt vannak.



Az amerikai országos meteorológiai szolgálat előrejelzései szerint csütörtökön 8-13 centiméternyi, egész héten pedig 100 centiméteres csapadék hullott.



Az Imelda vihar nemcsak Texas Mexikói-öböl mentén fekvő vidékeit sújtja, hanem Louisiana állam egy részét is.

