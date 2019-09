Katasztrófa

Tízezrek maradtak áram nélkül a Bahamákon a Humberto hurrikán miatt

hirdetés

Több tízezren maradtak áram nélkül az Humberto hurrikán miatt a Bahama-szigeteken, amelyeken nemrég a Dorian nevű hurrikán végzett súlyos pusztításokat. Sérültek és halottak nincsenek, de háztetők is megésültek, fák is kidőltek.



A Belco helyi áramszolgáltató csütörtöki tájékoztatása szerint 28 600-an maradtak áram nélkül. Az Humberto hurrikán emellett háztetőket tépett le, fákat csavart ki - közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy a viharnak nincsenek sérültjei vagy halottai.



Az embereket arra kérték, hogy a leszakadt vezetékek és a kicsavarodott fák okozta veszélyek miatt egyelőre ne hagyják el otthonukat.



Az ötfokozatú skálán hármas fokozatúvá erősődő Humberto a Bahamákat elhagyva csütörtökön óránkénti 205 kilométeres sebességgel észak felé haladt az Atlanti-óceánon.



A rendkívül erős széllökések mellett a vihar heves esőzést is okozott.



Rendkívül nehéz éjszakánk volt - mondta a Royal Gazette című újságnak Wayne Caines bahamai nemzetbiztonsági miniszter.



A hurrikánszezon november 30-ig tart az Atlanti-óceánon. Szeptember elején a Dorian hurrikán pusztított a Bahamákon, hivatalos adatok szerint legalább 52 ember vesztette életét.



A halálos áldozatok száma azonban ennél jóval magasabb lehet, több száz embert ugyanis még mindig eltűntként tartanak nyilván az Egyesült Államok délkeleti partjainál fekvő szigeteken.

Hurricane Humberto brought strong winds and stormy conditions to Bermuda, damaging buildings, toppling trees and knocking out power. https://t.co/nD97Dp0grl pic.twitter.com/HICs3Di7tU — ABC News (@ABC) 2019. szeptember 19.