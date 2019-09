Időjárás

Szélviharral, jégesővel tarol a zivatarlánc az országban - videók

Míg a középső országrészben egy zivatarlánc alakult ki, és végignyargalt a keleti tájakon, addig a Dunántúlon szupercellák is létrejöttek. 2019.09.09 17:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kezdeti elszórt zivatarok a délelőtt folyamán kis szünetet tartottak, délutánra azonban újabb hullámban érték el hazánkat, vagy pattantak ki szerte az országban. A Duna keleti partvonalának közelében, a középső országrészben a kora délutáni órákban egy markáns összeáramlási (konvergencia) vonal mentén a zivatarok láncba rendeződtek, és így folytatták útjukat északkelet felé, nem kímélve a keleti országrészt sem - számolt be róla az időkép.hu. Felhőszakadásból is nagy területen kijutott, a középső és nyugati tájakon a csapadékmennyiség több helyen meghaladta a 30 mm-t.

Az érintett tájakon hamar őszies idő lett úrrá. Alig párt perc alatt 10-13 fokot esett vissza a hőmérséklet.

Közel orkán erejű szél tombolt a zivatarok területén

Orosházán 113, Szegeden 99 km/órás széllökést regisztráltak, a szemtanúk szerint: "Hódmezővásárhelyen ítéletidő van, több tucat fa dőlt ki, és a szél szó szerint mindent visz."

Szupercellák is színesítették a napot, amelyek a lánc mögött, a Dunántúlon alakultak ki. Nagykanizsán egy kisebb tubát is fotóztak a sokadik hullámban érkező zivatarok közelében. Az Alföld több településén jégeső pusztított, a határon túl, Szabadkán is jégesővel érkezett a zivatarlánc, a viharos szél és a felhőszakadás pedig egy időre jóformán megbénította a közlekedést.

Gyöngyös

Kiskunhalas

Szolnok is hasonlóan járt...

Szeged