Időjárás

Keddtől újra késő nyári idő várható!

Vasárnap átmenetileg naposabb, kellemesebb lesz az idő, amibe hétfőn egy újabb hidegfront csúfít bele, de keddtől ismét felmelegedés várható! Igazi késő nyári idő ígérkezik. 2019.09.08 06:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vasárnap eleinte még lesznek erősen felhős területek, és itt-ott kisebb eső is előfordulhat. Később már országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Záporeső, illetve zivatar délután leginkább az északi megyékben fordulhat elő. Estétől országszerte megnő az esélye záporok, zivatarok kialakulásának, egy újabb közeledő hidegfront hatására - írta az Eumet.hu.



Hétfőn hidegfront halad át felettünk, és okoz változékony időjárást, többfelé jelentős csapadékot. Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, és záporok, zivatarok, majd csendes eső várható. Itt-ott heves zivatar is előfordulhat, melyet felhőszakadás, illetve nagyobb méretű jég, valamint viharos szél kísérhet. Miközben a keleti országrészt délután éri el a csapadékmező, addig nyugaton, délnyugaton már kisüt a nap. Keleten kora délutánig élénk déli, délkeleti szél fúj, míg másutt inkább az erősödő, majd gyengülő északnyugati szél lesz jellemzőbb. A nyugati, északnyugati országrészben már kifejezetten hűvös, míg keleten a front előtt szokatlanul meleg lesz. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, legkésőbb Szabolcs megyében szűnik meg az eső. A szél is legyengül.

Keddtől csütörtökig változóan fátyolfelhős, szűrt napsütéses, jelentősen melegedő, késő-nyári idő alakul ki, számottevő csapadék nélkül.



Pénteken derült ég mellet folytatódik a kifejezetten meleg idő.



Előreláthatólag a hétvégén érkezhet újabb hidegfront, mely mérsékli, illetve megszünteti a meleget.

KÖZLEKEDÉS METEOROLÓGIA

Vasárnap napközben az időjárás jelentősen nem befolyásolja a közlekedést. Elsősorban északon fordulhatnak elő elvétve záporok, esetleg egy-egy zivatar. Estétől viszont országszerte megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.



Hétfőn a nap egy adott időszakában kifejezetten kellemetlen időjárási körülmények mellett autózhatunk. Esőre, záporra, zivatarra és erős szélre egyaránt fel kell készülni! Nagyobb követési távolság, alacsonyabb utazósebesség, nagyobb körültekintés javasolt.