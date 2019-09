Időjárás

Minden eddiginél nagyobb áradásokkal csaphat le a Dorian hurrikán

Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére. 2019.09.05 07:11 MTI

Bár a hurrikán az előrejelzések szerint a partoktól mintegy 100 kilométeres távolságban halad majd el, a miami székhelyű Országos Hurrikán Központ változatlanul arra hívta fel a viharzónában élők figyelmét, hogy Dorian életveszélyes.



A szerdán ismét hármas fokozatúra erősödött hurrikán jelenleg óránként 170-180 kilométeres széllökésekkel ostromolja az amerikai partokat, és két-három méter magasra korbácsolja fel az Atlanti-óceán hullámait. Rendkívül lassan - óránként 13 kilométeres sebességgel - halad Georgia államtól Virginia irányában, de az előrejelzések szerint a marylandi Chesapeake-öblöt is eléri majd.



Floridában - amely mellett már elhaladt a vihar - az orlandói nemzetközi repülőtér szerdán már ismét működött, csütörtökön pedig újból megnyitják Jacksonville légikikötőjét is. A georgiai Atlanta repülőtere szintén működik már.



Dél-Karolinában és Észak-Karolinában viszont óvatosságra intettek és a part menti területeken élőket evakuálásra szólították fel. Dél-Karolinában a hivatalos adatok szerint szerda délig mintegy 360 ezer ember hagyta el a tengerparti településeket.



Dél-Karolina történelmi városa, Charleston a helyszíni tudósítások tanúsága szerint szerda délre teljesen kihalt képet mutatott: a helybéliek bezárkóztak, vagy eleget tettek a kiürítési rendelkezésnek. Bár az előrejelzések szerint ide csak csütörtökön "érkezik meg" a vihar, de a heves esőzések nyomán már szerdán este bokáig érő víz borította a belváros utcáit. A charlestoni nemzetközi repülőteret lezárták. Charlestonban és az egész megyében kötelező evakuálást rendeltek el.



Henry McMaster dél-karolinai kormányzó lezáratta a Floridától Kanadáig futó egyik legfontosabb, 95-ös számú amerikai országutat, mert várhatóan az is víz alá kerül.



Közben a The Washington Post című lap a Bahama-szigetek egészségügyi miniszterére, Duane Sandsre hivatkozva azt jelentette, hogy a hatalmas pusztítást elszenvedett szigeteken eddig a vihar 20 halálos áldozatát azonosították.



Egy jacksonville-i férfi szerdán csaknem ötvenezer dollárért száz generátort, továbbá élelmiszereket vásárolt, hogy segélyként a Bahamákra szállítsák.



Egy turistahajókat működtető miami hajózási társaság - a Carnival - kétmillió dollárt ajánlott fel a Bahamai Közösség kormányának a helyreállítási munkálatokhoz. A vállalat elnöke további egymillió dollárt ajánlott fel személyes alapítványából.