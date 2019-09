Forgószél

Irányt változtatott a történelmi pusztítást okozó hurrikán

A Dorian hurrikán várhatóan elhalad majd Florida partjai mentén, ám a félszigettől nagyobb távolságra - jelentette helyi idő szerint kedden későn este az amerikai Országos Hurrikán Központ.



A Bahama-szigeteken hatalmas pusztítást végző hurrikán kedden éjjel a floridai partoktól mintegy 170-180 kilométernyire haladt nagyon lassan, Cape Canaveraltől északi-északnyugati irányban, a georgiai partvidék felé. A meteorológusok azt valószínűsítik, hogy a Dorian szerdán a dél-karolinai Charlestonban ér partot.





A szakemberek és a politikusok mindazonáltal arra figyelmeztetik a floridaiakat, hogy a vihar - bár nem közvetlenül sújtja őket - veszélyes, mert 2-3 méter magasra is felkorbácsolhatja a part menti vizeket.



A Dorian kedden este változatlanul kettes erősségű hurrikán volt, de a miami hurrikán központban nem zárták ki, hogy ismét felerősödhet hármas erősségűre.



A szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) kedd este már elsősorban Észak-és Dél-Karolinára összpontosította figyelmét és erőforrásait.



A Fehér Ház közleményben tudatta, hogy Donald Trump amerikai elnök aláírta a rendkívüli állapot kihirdetését Észak-Karolina egész területére is, ezzel lehetővé téve, hogy az állam jelentős szövetségi forrásokhoz juthasson. Floridában, Georgiában és Dél-Karolinában már érvényben van az elnök által is kihirdetett rendkívüli állapot.



Floridában - annak ellenére, hogy a vihar várhatóan nem sújtja közvetlenül az államot - érvényben van az egyes part menti megyékre kihirdetett kötelező evakuálás.

