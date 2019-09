Időjárás

Péntekig szép idő lesz, aznap újabb hidegfront érkezhet

Megérkezett a felfrissülést hozó hidegfront, a következő időszakban már sehol sem kell hőségre számítani, a hét közepén kellemes időben, sok napsütésben lesz részünk hűvös hajnalokkal, mérsékelten meleg nappalokkal.



Szerdán és csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként kissé a gomolyfelhőzet, esni sehol sem fog. A hét harmadik napján keleten még többfelé élénk lehet az északias szél, majd csütörtökön országszerte gyenge, mérsékelt marad a légmozás. A reggelek hűvösek lesznek, a minimumok többnyire 7 és 14 fok között alakulnak, de egy-két szélcsendes völgyben 5-6 fok is előfordulhat. Napközben szerdán 23-27, csütörtökön 24-29 fokra készülhetünk.

Pénteken egy hidegfront hatására újra többfelé feltámad a légmozgás, az északias szelet a Dunántúlon és északkeleten erős, viharos lökések is kísérhetik. Több lesz a felhő fölöttünk, de csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. Nyugaton 21-22 fok körül, máshol még 23-28 fok között tetőzik a hőmérséklet.



Hétvégére felhősebb, záporosabb idő körvonalazódik, időnként a szél is feltámadhat. Zivatarok kialakulására is van némi esély. A hőmérséklet visszaesik, a legtöbb helyen 25, a tartósabban felhős, csapadékos tájakon kevéssel 20 fok alatt marad - írta az időkép.hu.