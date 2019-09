Időjárás

Jócskán lehűlt a levegő az országban: 15 fokos esések is vannak

Jött, látott, győzött: a hőségnek véget vető hidegfront hatását számokban is mutatja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Hétfőn még az ország nagy részén 30 fok körül, illetve afelett alakultak a csúcsértékek, keddre azonban középen és keleten is lényegesen visszaesett a hőmérséklet.



A képen az látható, hogy kedden helyi idő szerint délben mennyivel volt hidegebb, mint tegnap ugyanekkor. Az ország nagy részén 10 fok körüli, vagy azt meghaladó, akár 15 fokos a hőmérséklet-csökkenés.



Az északnyugati tájakra már hétfőn megérkezett a hűvösebb idő, így arrafelé a hőmérsékletek keddre nem csökkentek jelentősen, egy-egy helyen ma már melegebb is van, mint hétfőn volt.