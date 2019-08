Hőség

Csaknem 10 fokkal melegebb van az ilyenkor szokásosnál

hirdetés

Csaknem 10 Celsius-fokkal melegebb van az ilyenkor szokásosnál - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton, a meteorológiai nyár utolsó napján a Facebook-oldalán. Vasárnap akár 36 fok is lehet.



Közölték: szombaton fél egy előtt 31 fok körül alakult az országos átlaghőmérséklet. Ez 8 fokkal magasabb az ilyenkor szokásos 23 foknál.



A hőség miatt jelenleg is az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Emellett több megyében zivatarokra is figyelmeztetnek.



Vasárnapra, az ősz első napjára Békés megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet 14-21, a legmagasabb hőmérséklet 31-36 fok között várható.



A meteorológiai szolgálat vasárnapra zivatarok miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki a fővárosra, Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére.