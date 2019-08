Dorian hurrikán - Renkívüli állapotot hirdettek Floridában is

Ron DeSantis floridai kormányzó is rendkívüli állapotot hirdetett ki a közelgő Dorian hurrikán miatt szerdán este. Puerto Rico szigetén már keddtől rendkívüli állapot van érvényben.



Szerdán este a miami székhelyű Országos Hurrikán Központ bejelentette: a Dorian várhatóan veszélyes hurrikánná erősödik, miután eléri az Egyesült Államok délkeleti partvidékén az Atlanti-óceán felmelegedett vizeit. A vihar helyi idő szerint szerdán este óránkénti 130 kilométeres széllökésekkel haladt az amerikai partok felé.



Ron DeSantis kormányzó elővigyázatosságra intette a floridaiakat, elsősorban az állam keleti partvidékén élőket, és Twitter-üzenetében azt sürgette, hogy legalább egyheti élelemről és ivóvízről gondoskodjanak maguknak, és készüljenek fel arra is, hogy akár kényszerűen el kell hagyniuk otthonaikat. A megyei kormányzati hivatalok szerdán este megkezdték a homokzsákok kiosztását, és az amerikai sajtó helyszíni tudósításai szerint már hosszú sorok kígyóztak az élelmiszer áruházak és a patikák előtt.



Sajtóinformációk szerint a turisták tömegesen mondják le szobafoglalásaikat, a floridai szállodák telítettsége alig 50 százalékos. Az Orlandóban lévő Disneyworld csütörtökön nyitná meg a csillagháború témájának szentelt új témaparkját, a megnyitó egyes sajtójelentések szerint elmaradhat.



A meteorológusok előrejelzései szerint Florida óceáni partvidékén már csütörtöktől heves esőzésekre lehet számítani, bár egyelőre nem tudni, hogy a vihar hol ér partot.



A Miami Herald című lap részletes összeállításokat közölt a hurrikánnal kapcsolatos teendőkről, köztük arról, hogy hol lehet vizet, élelmiszert, elsősorban konzerveket kapni. A Miami-Dade megyében élők számára a hatóságok szerdától külön teherautókat biztosítanak a szemét elszállítására még a hurrikán megérkezte előtt.



Puerto Ricóban Wanda Vázquez Garced kormányzó már hétfő este rendkívüli állapotot hirdetett ki a sziget egész területére, és felszólított mindenkit, hogy készüljön fel a viharra, és ahol szükséges, erősítsék meg a házakat. A sziget oktatási intézményei szerdától zárva tartanak.



Carmen Yulin Cruz, a Puerto Rico-i főváros, San Juan polgármestere szerdán bejelentette: a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) közreműködésével már megkezdték élelmiszer- és gyógyszercsomagok, valamint vízpalackok kiszállítását a menedékhelyekre, készenlétben állnak a mentők és a Nemzeti Gárda tagjai is. Mintegy 360 menedékhelyen valamivel több mint 48 ezer embert tudnak majd szükség esetén elhelyezni.

As Hurricane #Dorian approaches, I've declared a state of emergency to ensure local governments and emergency management agencies have ample time, resources and flexibility to get prepared. Please continue to follow local reports and @FLSERT for updates. https://t.co/FyQM6wd8er