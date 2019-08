Időjárás

Puerto Rico és Miami újabb hurrikánra készül

hirdetés

Puerto Rico és Miami újabb hurrikánra készül, miután a Dorian névre keresztelt vihar szerdán már a karibi Amerikai Virgin-szigeteknél forgott.



Bár a hármas erősségű hurrikánná erősödő trópusi vihar az előrejelzések szerint várhatóan csak pénteken éri el Puerto Ricót és Miami déli vidékeit, mindkét területen már készülődnek rá. A meteorológusok szerint áradások és földcsuszamlások várhatóak, éppen ott, ahol két évvel ezelőtt a négyes erősségű Maria hurrikán pusztított.



Wanda Vázquez Garced, Puerto Rico kormányzója már hétfő este rendkívüli állapotot hirdetett ki a sziget egész területére, felszólítva mindenkit, hogy készüljön fel a viharra, és ahol szükséges, erősítsék meg a házakat.



A sziget oktatási intézményei szerdától zárva tartanak.



Carmen Yulin Cruz, a Puerto Rico-i főváros, San Juan polgármestere bejelentette: a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) közreműködésével már megkezdték élelmiszer- és gyógyszercsomagok, valamint vizespalackok kiszállítását a menedékhelyekre, készenlétben állnak a mentők és a Nemzeti Gárda tagjai is. Mintegy 360 menedékhelyen valamivel több mint 48 ezer embert tudnak elhelyezni.



Miközben a szigeten a hurrikánra készülnek, Donald Trump amerikai elnök szerdán minden szövetségi segítséget megígérve Twitteren jelezte, hogy a Fehér Ház is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket. Azt írta: a FEMA és mindenki más szerinte nagyszerű munkát fog végezni. "Ha így lesz, fejezzék ki nekik nagy köszönetüket, nem úgy, mint a legutóbbi alkalommal, beleértve San Juan hozzá nem értő polgármesterét is" - írta az elnök. Majd egy újabb mikroblog-bejegyzésben élesen bírálta Puerto Rico vezetőit. "Puerto Rico a világ egyik legkorruptabb helye, politikai rendszere romokban, politikusai hozzá nem értők vagy korruptak" - fogalmazott az elnök. Hozzáfűzte: a kongresszus dollármilliárdokat szavazott meg Puerto Ricónak, de a pénz eltűnt.



San Juan polgármestere a CNN hírtelevíziónak adott interjújában arra kérte az elnököt, hogy "maradjon távol" Puerto Ricótól, és "hagyja dolgozni azokat, akik el tudják végezni a munkát".



A szövetségi képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi szerdai sajtókonferenciáján azzal vádolta Trumpot, hogy a természeti katasztrófákra szánt anyagi források egy részét az illegális migráció elleni harcra fordítja. Kiderült ugyanis, hogy a belbiztonsági minisztérium a FEMA és más szervezetek, köztük a parti őrség rendelkezésére álló pénzből mintegy 270 millió dollárt a migrációs problémák kezelésére akar átcsoportosítani.