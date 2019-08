Időjárás

Egy hét múlva nagy váltás várható az időjárásban

A legtöbb modellszámítás szerint jelentős lehűlés várható szeptember első hetében - írta a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Kifejtették: nagyjából egy hét múlva nagy váltás várható az időjárásban. Az eddigi, átlagosnál jóval melegebb (és egyre szárazabb) periódust egy hűvösebb, sőt jó eséllyel sokkal hűvösebb követheti. A lehűlés mértéke szeptember első hetében 5 és 15 Celsius-fok közötti lehet. Ötven számítógépes előrejelzésből mindössze egy tart ki amellett, hogy a nyárias időjárás kitart abban az időszakban is - írták.



Most viszont még marad a kánikula. Augusztus utolsó napjaiban is 30 fok körül alakulnak a maximumok.