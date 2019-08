Allergia

Pollenhelyzet: nagyon magas a pollenkoncentráció, extrém szint is előfordulhat

Várhatóan továbbra is nagyon magas marad a parlagfű pollenkoncentrációja az elkövetkező napokban az ország nagy részén, ami másodfokú riasztásnak felel meg, de a parlagfűvel erősen fertőzött területek közvetlen környezetében, elsősorban az Alföldön extrém magas pollenterhelés is előfordulhat - közölte a tisztifőorvos hétfőn a Facebook-oldalán.



A meteorológiai előrejelzés szerint szórványosan továbbra is lehet számítani zivatarokra, ilyenkor a hirtelen feltámadó viharos szél nagyobb mennyiségben is szállíthatja a parlagfű virágporát - írták.



Azt javasolják, hogy az allergiás betegek, ha erre lehetőségük van, a zivatarokat megelőző szeles időben lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban.