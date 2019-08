Időjárás

Augusztus utolsó napjaiban is meleg marad az idő

Augusztus utolsó napjaiban is marad a nyárias meleg, 30 Celsius-fok körüli maximumokkal. Továbbra is sok lesz a napsütés, helyenként lehetnek záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn és kedden a többórás napsütés mellett szórványosan várható zápor, zivatar. Hétfőn a leghidegebb órákban 15-22, kedden 15-21 fok lesz. Mindkét nap napközben 28-34 fokig melegszik a levegő.



Szerdán, csütörtökön és pénteken is napos idő lesz. Néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet szerdán 14-21, csütörtökön és pénteken 14-20 fok között alakul. A nappali maximumok szerdán 29-34, csütörtökön 30-35, pénteken 28-34 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap is több órára kisüt a nap. Helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet mindkét nap 14-20 fok között valószínű. A maximumok 27-32 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.