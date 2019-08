Időjárás

Melegszik az idő az ünnepi hosszú hétvégén

Melegszik az idő a hosszú hétvégén. Augusztus 20-án néhol akár 34 fok is lehet. Emellett sok lesz a napsütés, csak kevés helyen várható zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken a változóan felhős ég mellett szűrt napsütésre lehet számítani. A Tiszántúl kivételével szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Időnként megélénkül a szél, de a Kisalföldön, illetve zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 10-16 fok között alakul, de északi völgyekben, illetve az alföldi homokhátságokon 8, 9 fok is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között valószínű.



Szombaton több-kevesebb napsütés várható, csapadék általában nem valószínű, de az északkeleti megyékben lehet esetleg egy-egy zápor. A minimumhőmérséklet 10-15, a maximumhőmérséklet 25-29 fok között valószínű.



Vasárnap túlnyomóan napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz. Napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.



Hétfőn többnyire derült, napos, csapadékmentes idő várható, de az északnyugati megyékben már gomolyfelhős ég valószínű, és ott este egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-20, a legmagasabb hőmérséklet 29-33 fok között alakul.



Augusztus 20-án, kedden is többnyire derült, napos, csapadékmentes idő várható, de az északi határsáv mentén már megnövekedhet kissé a felhőzet, és ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A leghidegebb órákban 15-21 fok lesz. Napközben 27-34 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.