Időjárás

Hőség - Jelentős lehűlést hoz a hidegfront

hirdetés

Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán.



Azt írták: a hidegfront hétfő éjszaka érkezik meg északnyugat felől. Kedden még inkább csak a Tiszától nyugatra eső tájakon várható jelentősebb hőmérséklet-csökkenés. A front azonban "hullámot vet" az ország felett, és a "második hullám", amely majd a következő éjszaka érkezik, már a keleti, délkeleti részeken is meghozza a lehűlést.



Kedden az ország nyugati felében, kétharmadában már 30 fok alatti, másutt azonban még továbbra is ennél magasabb maximumokra lehet számítani. Szerdán a Tiszántúlon is megszűnik a kánikula. A beáramló hideg levegő és a csapadék hűtő hatása miatt országszerte jobbára 20-26 fok várható.



Az országos tisztifőorvos hétfő éjfélig adott ki hőségriasztást.