Időjárás

Földcsuszamlást is okozott a Kínára lecsapó Lekima tájfun - videó

Heves esőzések és erős szél kíséretében csapott le Kína délkeleti partjaira a Lekima nevű tájfun szombatra virradóra, az állami tévé híradása szerint a vihar földcsuszamlást okozott, amelyben tizenhárom ember meghalt és tizenhat eltűnt.



A tájfun Vencsou városánál ért partot, és a központja óránkénti 15 kilométeres sebességgel halad észak felé, és közben fokozatosan veszít erejéből. Óránkénti 187 kilométeres széllökések és heves esőzések kísérik.



A földcsuszamlás Vencsou városától mintegy 130 kilométerre északra történt, ahol összerogyott egy gát.



Csöcsiang tartomány hat városában mintegy 200 ház dőlt össze, több mint 660 ezer hektár mezőgazdasági terület semmisült meg.



A tájfun érkezése miatt Csöcsiang tartományban 800 ezer, Sanghajban pedig több mint 250 ezer embert telepítettek ki ideiglenesen. Sanghajban több parkot, múzeumot és egyéb turistalátványosságot - köztük a Disneylandet is - bezártak, részlegesen a vasútforgalmat is leállították. Nincs közlekedés több tucat vasútvonalon, amely Csöcsiángot köti ösze Kína középső és északi részével. A vihar miatt összesen 625 repülőjáraton töröltek, a pekingi, a sanghaji, a hangcsoui, a sencseni, csengtui repülőtéren.



Csöcsiang tartomány közel 2,7 millió háztartása maradt áramszolgáltatás nélkül, miután az erős szél villanyvezetékeket szaggatott le.



A Lekima tájfun - amely idén már a kilencedik, a csendes-óceáni térségben képződött ciklon - pénteken Japán déli részén és Tajvanon pusztított, ott is komoly károkat okozva, és kioltva egy ember életét.