Tele vannak az időjárási oldalak a magyar viharral - képek

Újabb viharos hétvégén vagyunk túl. Szinte sehol nem maradt csapadék nélkül az ország a vasárnap folyamán sem. Többfelé ismét 30-40 milliméterrel gyarapodott a korábbi mennyiség. A felhőszakadásokat szélvihar, néhol jégeső is kísérték. Előzetes adatok alapján az erősebb cellák területén orkán erejű széllökés is előfordult. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Karcagon 144 km/órás széllökést mért. A középső és déli országrészben az alkonyt követően hosszan húzódó peremfelhő is kialakult a zivatarok előterében. A látványos égi jelenségekről készült felvételekkel voltak tele a népszerű időjárási oldalak.

