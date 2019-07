Időjárás

Nincs mese, valahogy hűsölniük kell a jávorszarvasoknak is

hirdetés

A nyugat-európai forróság elérte csúcspontját: csütörtökön Franciaország északi felén, a Benelux-államokban, valamint a Germán-alföld nyugati részén nagy területen emelkedett 40-43 fok közé a hőmérséklet. Belgiumban, Hollandiában és Németországban is új abszolút országos hőmérsékleti csúcs született, de Franciaországban is megdőlt az abszolút fővárosi rekord: Párizsban is 42 fok fölötti értéket mutattak a hőmérők. Az Ibériai-félszigeten, illetve a Brit-szigetek déli tájain is 36-38 fok közé melegedett fel a levegő. A tengerentúlon sincs hideg, az alaszkai Anchorage-ben egy ház udvarán, a locsoló mellett pihent megy egy jávorszarvas, hogy enyhítsen a hőségen.