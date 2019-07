Időjárás - hőség

Megdőlt a júliusi brit hőségrekord

Megdőlt csütörtökön az eddigi júliusi hőségrekord Nagy-Britanniában.



A brit meteorológiai szolgálat csütörtök délutáni bejelentése szerint a London nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren 36,9 fokot mértek. Az eddigi júliusi brit hőségrekord 36,7 fok volt.



A meteorológusok 60 százalékos eséllyel jósolják, hogy csütörtökön megdől az abszolút országos melegrekord is, amely jelenleg 38,5 fok. Ezt 2003 augusztusában mérték a délkelet-angliai Kent megyében.



Az előrejelzés szerint a napi maximumhőmérséklet elérheti a 39 fokot.



A legnagyobb hőség Londonban és szélesebb térségében van, de Észak-Angliában és Skócia déli körzeteiben is 30 fok körüli hőmérsékleteket mérnek.



A brit vasúttársaságok kérték az utazókat, hogy csak akkor szálljanak vonatra, ha az feltétlenül szükséges. Az ilyen szélsőséges melegre nem méretezett sínhálózat ugyanis sok helyen meggörbülhet vagy felpúposodhat a forróságban, és ez késéseket, törléseket okozhat.



A vasúti pályahálózatot kezelő cég, a Network Rail szakértői szerint a sínszálak a levegőnél 20 fokkal magasabb hőmérsékletre is felforrósodhatnak.



A kánikula várhatóan péntektől megszűnik: a prognózis szerint egy atlanti hidegfront nyomán a következő napokban 22-24 fokos napi csúcshőmérsékletek lesznek, eső kíséretében.