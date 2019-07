Időjárás

A hétvégén tovább melegszik az idő

hirdetés

A hétvégén sok lesz a napsütés és tovább melegszik az idő, vasárnap néhol akár 34 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken több órára kisüt a nap. Emellett elszórtan, kisebb eséllyel az északkeleti, keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Csak zivatarok környezetében lehetnek erős vagy viharos széllökések. Hajnalban általában 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.



Szombaton nagyrészt napos időre lehet számítani. Északkeleten néhol zápor, zivatar alakulhat ki, másutt nem valószínű csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-19, a legmagasabb hőmérséklet 27-32 fok között várható.



Vasárnap is napos lesz az idő, majd észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Helyenként - nagyobb eséllyel északon, északkeleten - alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 15-21, a maximumhőmérséklet 29-34 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.