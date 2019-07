New Orleansban szükségállapotot hirdettek, a déli államokban áradásokra és hurrikánra készülnek

New Orleansban szükségállapotot hirdettek, az Egyesült Államok déli tagállamaiban áradásokra és hurrikánra készülnek.



LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere szerdán este hirdetett szükségállapotot, miután a louisianai nagyvárost elöntötte az özönvízszerű esőzés.



New Orleansban - amelyet 2005-ben csaknem teljesen tönkretett a Katrina hurrikán - napok óta zuhog az eső, szerdán az egyik városnegyedre három óra leforgása alatt több mint 250 milliméternyi csapadék hullott. A városban megbénult a forgalom, a tisztségviselők arra szólították fel az ott élőket, hogy maradjanak otthon, de előtte még legalább három napra elegendő élelmet és vizet vásároljanak.



John Bel Edwards, Louisiana kormányzója az állam egész területére rendkívüli állapotot hirdetett. Sajtótájékoztatóján jelezte: 380-400 milliméternyi csapadékra számítanak, az állam több nagyvárosában megkezdték a felkészülést az esetleges mentési munkálatokra. A kormányzó figyelmeztetett arra is, hogy New Orleansban a Mississippi-folyótól védő gátak átszakadhatnak.



A meteorológiai előrejelzések szerint ugyanis a Mexikói-öbölben trópusi ciklon formálódott, s ez nagy valószínűséggel hurrikánná erősödik majd. A Mississippi folyó már árad, az előrejelzések szerint akár hat méternél magasabbra is megduzzadhat.



Mississippi állam part menti vidékein szintén áradásra és a hurrikánra készülnek: az ott lakóknak ingyenes homokzsákokat osztanak, a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal munkatársai Biloxi és Gulfport városokban készültségben vannak.



Texas kormányzója, Greg Abbott szerdán sajtókonferencián jelentette be, hogy az állam megkezdte a felkészülést a hurrikánra, amely várhatóan a hét végén éri el Texas keleti vidékeit. Mozgósították a Nemzeti Gárdát, mentőcsónakokat készítettek elő.

More of flooding businesses on Magazine Street in New Orleans. This is in the 3100 block, headed from Uptown toward the Lower Garden District. One of the businesses passed was @Funrockn. @NOLAnews pic.twitter.com/BFpeQnn5Rq