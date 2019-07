Óriási vihar pusztított Washingtonban és környékén - videók

Hétfőn reggel óriási vihar pusztított az amerikai fővárosban és környékén, a Fehér Ház sajtószobája és az elnöki hivatal egyik szárnyának földszinti irodái helyi idő szerint kora délután még víz alatt álltak.



A lassan mozgó viharzóna egyetlen óra alatt 180-190 milliméternyi esőt zúdított Washingtonra és a környező marylandi és virginiai településekre.

@capitalweather Four Mile Run is officially raging #Alexandria pic.twitter.com/LoODsaaCQD

A vihar házakat öntött el, fákat csavart ki, az esővíz több utcán valósággal folyóként hömpölygött végig. A fővárosban és a főváros körüli körgyűrűn megállt a forgalom, a washingtoni metró egyik vonalán felfüggesztették a járatokat, átmeneti időre leállt a vasúti közlekedés is.



A washingtoni belváros több utcáját lezárták a hömpölygő áradat miatt, házak tucatjait öntötte el a víz. Vito Maggiolo, a washingtoni tűzoltóság szóvivője közölte: több, a Potomac folyó mentén álló háznak a tetejéről mentették az embereket. Sérülés nem történt - tette hozzá a szóvivő.

Just peering off the terrace of my ark ... er ART Transit bus. pic.twitter.com/OaK59huBP2