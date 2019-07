Időjárás

Viharos szél, jégeső is jöhet ma

Vasárnap napközben és este több hullámban valószínű zivatarok kialakulása. Heves zivatarokra is számíthatunk, erre délután leginkább Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon lesz esély. Késő délutántól emellett keleten, este délkeleten is kialakulhat intenzív zivatar, aztán az éjszaka második felében megszűnik a csapadék - írja honlapján az OMSZ.



Ma az említett jelenségeket viharos (60-90 km/h) vagy károkozó széllökés (> 90 km/h), jégeső (akár > 2-3 cm ) és esetleg felhőszakadás (> 30-40 mm) kísérheti.



Hétfőn hajnalban keleten, délkeleten a zivatarrendszer elvonulását ugyan zivatarok kísérik, azonban ezt követően a nap további részében veszélyes időjárási jelenség nem várható.



Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre is van kilátás azért. Emellett sajnos több helyen várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon valószínűsíthető, míg legkisebb eséllyel az Északi-középhegység térségében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 25, keleten, délkeleten 32 fok körül várható. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.