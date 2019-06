Időjárás-riasztás

Másodfokú riasztásokat adtak ki zivatarveszély miatt

Több északkeleti járásra másodfokú riasztásokat adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön, kora délután. Az érintett járásokban a következő órákban kialakulhatnak olyan zivatarok, amelyeket károkozó szél, illetve nagyméretű jég kísérhet.



A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint a nap folyamán Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lehetnek másodfokú riasztások.



Emellett továbbra is figyelmeztetnek a hőség miatt. A fővárosban, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú, a többi megyében elsőfokú a hőség miatt kiadott figyelmeztetés.



Azt írták: délutántól egy hidegfront hatására elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, illetve a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki intenzív zivatarok, amelyek környezetében viharos széllökés, jégeső és lokálisan felhőszakadás előfordulhat. Keleten heves zivatarra is van esély, amelyekhez kisebb területen 90-100 kilométer/óra feletti széllökés, valamint nagy méretű (2 centiméter átmérőnél nagyobb) jég is társulhat.



Az északkeleti tájak kivételével várhatóan 25-27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. A maximumok többnyire 31 és 36 fok között alakulnak. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.