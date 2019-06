Időjárás

Csütörtökön jön a hidegfront - zivatarok

Szerdán országszerte derült idő, napsütés lesz a jellemző. A déli, kora délutáni órákban erős UV sugárzásra kell készülni. Kisebb gomolyfelhők, fátyolfelhőzet megjelenhet itt-ott a délután folyamán, de eső nem esik. A hajnali még viszonylag frissebb hőmérsékletekről gyorsan melegszik a levegő. Délután több fokkal meghaladja a +30 fokot, helyenként megközelítheti a 33-34 fokot is - írta az eumet.hu.



Éjszaka derült, szélcsendes, nyugodt idő lesz. Mérséklődik a lehűlés, kevéssé frissül fel a levegő hajnalra, sokfelé több fokkal 20 fok fölött maradhat a hőmérséklet.



Csütörtökön a déli, kora délutáni órákig folytatódik a napos, meleg, kissé fülledt strandidő. 33 fok körüli kánikulára készülhetünk. Mérsékelt, nyugati, délnyugati szél fúj, de a déli órákban, északnyugaton élénkülni kezd az északnyugati szél. Hidegfront éri el hazánkat. Hatására a délután folyamán felerősödik az északnyugati szél, miközben, eleinte az északi országrészben, majd délebbre is szórványosan záporok, zivatarok alakulnak ki. Viharos, felhőszakadással, jégesővel, viharos kifutószéllel kísért gócok is előfordulnak. A Tiszántúl térségében várható a legtöbb csapadék, de ott is csak szórványosan hullik.



A front gyorsan átrobog felettünk, este már csak a déli határvidéken lehet csapadék, másutt kitisztul az ég. Éjjel ismét derült, csillagfényes, csapadékmentes idő várható, de friss északnyugati szél fúj és erősödik az éjszakai lehűlés.

Pénteken és szombaton túlnyomórészt napos, de mérsékeltebben meleg idő valószínű. Futó zápor legfeljebb elvétve, főként keleten, északkeleten alakulhat ki, de ott sem lesz jellemző. Pénteken még sokfelé fúj élénk északi szél, szombaton a Tiszántúl térségében várható erősebb légmozgás.



Vasárnap, hétfőn déli légmozgás mellett várhatóan fokozatosan melegszik. Zömmel napsütéses idő ígérkezik, de hétfő este, éjjel, északon, főként északnyugaton kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatargócok.



Keddre hidegfront érkezése körvonalazódik. Eleinte napsütés, meleg idő ígérkezik, majd a Dunántúlon és északon egyre többfelé alakulhat ki zivatar. Ezek este terjeszkednek dél és kelet felé. Élénkül az északnyugati szél.