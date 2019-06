Hőség

A francia kormány szolidaritásra szólít fel mindenkit a kánikulában

A kánikulai időszakok ezentúl rendszeresek lesznek, talán meg erősödni is fognak a következő évtizedekben az éghajlatváltozás miatt. 2019.06.25

Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter felelős magatartásra és szolidaritásra kért mindenkit a Franciaországot jelenleg sújtó kánikula miatt, és visszautasította az ellenzék azon vádjait, miszerint a kormány túlzásba viszi az elővigyázatossági kampányt.



"Nincs különösebb riogatás, a kánikulai időszakok ezentúl rendszeresek lesznek, talán meg erősödni is fognak a következő évtizedekben az éghajlatváltozás miatt" - mondta az egészségügyi miniszter a keddi kormányülést követően.



"Felelősséget kérjünk az emberektől, mert figyelmesnek kell lenni a szomszédjaikkal, az emberekkel az utcán, habozás nélkül vizet adni, hozzáférést biztosítani a hűvös helyekhez. Mindenkitől az kérem, hogy legyen felelős önmaga, a családja és a szomszédjai iránt" - tette hozzá.



Chrisitian Jacob, a jobbközép Köztársaságiak nemzetgyűlési frakcióvezetőjének és a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés azon véleményére, miszerint a kormány "félelmet kelt a franciákban", a tárcavezető elmondta, hogy álláspontja szerint elengedhetetlenek az elővigyázatossági üzenetek.



"A tavaly kánikula 1500 idő előtti halált eredményezett, pedig nagyon elővigyázatosak voltunk és minden üzenetet eljuttattunk az emberekhez" - emlékeztetett Agnes Buzyn, aki szerint amíg "értelmetlen halálesetek" történnek a hőség miatt, folytatni kell az elővigyázatossági kampányokat.



A francia meteorológiai szolgálat a francia megyék több felében hirdetett legmagasabb szintű hőségriadót, s jelezte, hogy június végéhez képest szokatlan intenzitású kánikula sújtja Franciaországot, amelynek csúcspontja csütörtökön és pénteken várható. Enyhébb idő csak az Atlanti-óceán partján, Bretagne-ban és Normandiában tapasztalható.

Párizsban kedd délután a hőmérők 34 fokot mutattak, az ország keleti részén pedig a legmagasabb hőmérséklet több helyen elérte a 40-42 fokot, s éjszaka sem süllyed 22 fok alá. Miután júniusban a leghosszabbak a nappalok, az éjszakai enyhülés alig néhány óráig tart, ami nem elégséges sem az épületek, sem az emberi szervezet felfrissülésére.



A Météo-France előrejelzése szerint a vasárnapig tartó kánikula egyik következménye a légszennyezettség növekedése, Párizsban a helyi lakosoknak a fővárosi önkormányzat ezért ingyenessé tette a parkolást a kánikulai időszak végéig.



A francia iskolákban a 16 évesek számára kötelező év végi vizsgákat csütörtökről és péntekről elhalasztja az oktatási minisztérium a jövő hétre.



Az állami vasúttársaság, az SNCF csaknem félmillió ásványvizes palackot és 200 ezer ételcsomagot biztosít azon utasok számára a pályaudvarokon, akiknek késéssel vagy fennakadásokkal kell szembesülniük.



Az elektronikai bolthálózatok pedig azt közölték, hogy háromszorosára növekedett az előző évhez képest a ventillátorok és a klímaberendezések iránti kereslet.



Franciaországban 2003-ban mintegy 15 ezer, többségében egyedül élő idős ember vesztette életét az augusztusi kánikulában, ezért a francia rádiók és televíziók most folyamatosan tájékoztatják a lakosságot arról, hogy milyen elővigyázatossági intézkedéseket szükséges megtenni, és egy ingyenesen hívható telefonszámon egyénileg is tájékoztatnak mindenkit a szakemberek ajánlásairól a lakóhelyek, illetve az emberi szervezet megfelelő hűtéséről. Helyi szinteken a megyei prefektúrák feladata a megfelelő tájékoztatás és ellátás, ami akár nagyobb rendezvények elmaradását is eredményezheti.