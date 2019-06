Időjárás

Meteorológus: június az év legcsapadékosabb hónapja

Június jellemzően az év legcsapadékosabb hónapja, ilyenkor átlagosan 70 milliméter eső hullik - mondta az M1 aktuális csatorna esti Híradójában a meteorológus.



Brockhauser Barbarát annak kapcsán kérdezték, hogy vasárnap megdőlt a napi csapadékrekord. A Heves megyei Terpesen egy nap alatt 154,9 milliméter csapadék hullott.



A meteorológus összehasonlításként elmondta, hogy 2010-ben - ahogy idén is - három napon is megdőlt a napi csapadékrekord. Akkor jellemzően 100 és 200 milliméter feletti értékeket mértek.



2010 az évszázad legcsapadékosabb évének mutatkozik - jegyezte meg.



2015-ben jóval átlag alatti csapadékmennyiséget mértek, mindössze 30,5 milliméternyi eső esett júniusban - tette hozzá Brockhauser Barbara.



A júniusi abszolút napi csapadékrekord 193 milliméter, amelyet 1958. június 12-én mértek.



A meteorológus azt is elmondta, hogy a következő napokban inkább szárazabb, melegebb idő lesz jellemző, 35 fok is lehet.



Csütörtökön ismét változékonyabbra fordul a Kárpát-medence időjárása. Emiatt néhány fokos lehűlés várható záporokkal, zivatarokkal. Június utolsó napjaiban 25-30 fok lesz, július elsejére viszont ismét melegszik a levegő - közölte.