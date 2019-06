Időjárás

Péntektől visszavonták a tűzgyújtási tilalmat

Az elmúlt hét csapadékos időjárásának köszönhetően jelentősen csökkent a tűzveszély az erdős és mezőgazdasági területeken. 2019.06.20 16:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Péntektől visszavonták a tűzgyújtási tilalmat az érintett öt megyében - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.



Az indoklás szerint az elmúlt hét csapadékos időjárásának köszönhetően jelentősen csökkent a tűzveszély az erdős és mezőgazdasági területeken, ezért - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve - péntektől Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is visszavonják a június 14-vel elrendelt tilalmat.



A Nébih a közleményben felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a tilalom feloldása után is legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.



"Továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeset forrása lehet" - írta a Nébih, hozzátéve: a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon lehet tájékozódni.