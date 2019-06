Időjárás

Megdőlt a csapadékrekord szerdán

A felhőszakadásokkal kísért zivatarok hatására Fonyódon 117,8 milliméter csapadék gyűlt össze 24 óra leforgása alatt. 2019.06.20 13:19 ma.hu

Megdőlt a napi csapadékrekord szerdán - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán.



Közölték: a korábbi, 101,3 milliméteres rekordot július 19-én, 1956-ban mértek Szőlősardón. Most a felhőszakadásokkal kísért zivatarok hatására Fonyódon 117,8 milliméter csapadék gyűlt össze 24 óra leforgása alatt, ezzel pedig új napi rekord született.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint jelenleg is az egész országban vannak érvényben figyelmeztetések felhőszakadás, zivatar miatt. A felhőszakadás veszélye miatt a fővárosban, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a másodfokú figyelmeztetést is kiadták.



Azt írták: csütörtökön és pénteken gyakorlatilag az ország bármely pontján kialakulhat zivatar. A legerőteljesebb zivatartevékenység mindkét nap délután és kora este lesz. Csütörtök és péntek délután leginkább a középső és keleti országrész tűnik érintettnek, péntekre virradó éjjel a Dunántúl északi és középső részén a legnagyobb az esély egy-egy adott helyen zivatarra.



A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kíséri, komolyabb, több 10 milliméternyi csapadék inkább a Dunától keletre hullhat. Néhol jégeső és pár perces szélroham szintén előfordulhat.



Mindeközben extrém UV-B-sugárzásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.