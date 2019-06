Időjárás

Heves zivatarok csaptak le Budapestre

A kidőlt fák és a letört faágak adják a legtöbb munkát a fővárosi tűzoltóknak. 2019.06.19 08:21 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A II. kerületben, a Hidegkúti úton egy ötméteres faág úttestre és parkoló autóra dőlt, a raj megkezdte a fa eltávolítását.

A XIII. kerületben, a Tahi utcában egy tizenöt méteres fa gépkocsira dőlt, a tűzoltók eltávolították a fát. A Reitter Ferenc utcában egy ág villamosvezetéket érintve egy autóra esett, a helyszínre magasból mentő is érkezett. A Frangepán utcában egy fa kettétört, a tűzoltók eltávolítják. A Sógor utcában is fa dőlt ki, a tűzoltók megkezdték az eltávolítását.



A XIV. kerületben, az Egressy úton egy háromméteres faág lehasadt, a fővárosi hivatásos tűzoltók kézi erővel eltávolították. A Szabács utcában egy tizenöt méter magas fa úttestre dőlt, a raj motoros láncfűrésszel avatkozott be. A Rákospatak utcában egy autóra dőlt fa miatt kértek segítséget. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán.