Időjárás-hőség

Hőség - Megdőltek a melegrekordok

hirdetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint Budapesten ezen a napon mostanáig 34,2 volt a csúcshőmérséklet, ezt 1986-ban Budakalászon mérték. Most viszont Újpesten 34,7 fokig melegedett fel a levegő.



Az országos rekord 35 fok volt, amelyet 1987-ben mértek több helyen. Most viszont Budakalászon 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, így ez lett az új országos rekord.



Az előrejelzés szerint még vasárnap is hőség várható, de már országszerte előfordulhatnak zivatarok, azok környezetében pedig több fokkal mérséklődik majd a meleg.