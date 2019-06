Itt a hőség? Közkutat keres? Térképen az összes, itt a cikkben!

Időjárás

A legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el vasárnap estig az országos tisztifőorvos is. Tíz fokkal is melegebb van, mint ilyenkor szokott. A szociális intézményeknek be kell fogadniuk a rászorulókat, és meg kell előzniük a kiszáradást.

Kattintson a képre a teljes térképhez! >>>