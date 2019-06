Időjárás

Ez már tényleg a világvége? - brutális videó Németországból

Szemtanúk szerint öklömnyi jégdarabok estek a bajor vidéken, autóablakokat törve be, házakban okozva komoly károkat. A brutális jégeső főként Münchent és környékét érintette, a térségben heves zivatarok dúltak. Több ember megsérült.



A meteorológusok szerint a legkisebb jégdarab is 5 centis volt. Az autópályán a szemtanúk teniszlabda nagyságú jégesőről számoltak be, amely szinte életveszélyessé tette a közlekedést.



Számtalan videó és kép került fel a közösségi oldalakra a brutális pusztítás után.