Időjárás-vízügy

Vízügy: a Duna budapesti szakaszán gyors apadás várható

A Duna budapesti szakaszán gyors apadás várható, a Tiszán és mellékfolyóin hosszan elnyúló árhullámra kell számítani - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombaton az MTI-vel.



Közleményük szerint az országban 781 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget.



A Duna árhullámának tetőzése reggel Nagymaros térségében járt. A magyar szakaszokon a vízállások lényegében a vártnak megfelelően alakulnak. Budapestnél reggelhez képest már csak néhány centiméteres emelkedés várható, a tetőzés a déli, kora délutáni órákban, az alsó rakpartok szintjénél alacsonyabb, 590 centiméter körüli értékkel várható. Az ezt követő apadás aránylag gyorsnak ígérkezik, a 400 centiméteres szint elérése a jövő hét közepére valószínűsíthető. A vízgyűjtőkön a most következő hat napban vízszint-emelkedést okozó csapadék nem várható.



A Tisza árhullámának hosszan elnyúló tetőzése továbbra is a Tisza-tó térségében vesztegel. A Kisköre alatti szakaszon a tetőző értékek csak helyenként haladják majd meg kismértékben az elsőfokú készültségi szinteket. Az árhullám amúgy is lassú levonulását a Felső-Tiszán kialakult kisebb vízszintemelkedések tovább lassítják.



A tiszai mellékfolyók közül a Krasznán, a Bodrogon, a Berettyón, illetve a Körösök vízrendszerén vannak, illetve várhatók az elsőfokú szintek feletti vízállások. Az elmúlt napokban jelentős vízszintemelkedés kezdődött a Zagyva-Tarna vízrendszerén, amelynek apadó ágán a Tarnán Tarnaméránál, illetve a Zagyván Jászteleknél még a másodfokú szintek feletti értékek érvényesek.



A szakaszokon fokozott figyelőszolgálat dolgozik, másodfokú készültségi szintnél éjjel-nappal megemelt létszámú őrszolgálattal. Az Országos Vízjelző Szolgálat naponta elemzi a kialakult helyzetet - írta az OVF.



A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közölte: a Fekete-Körösön 12 órától másodfokú készültséget rendeltek el.