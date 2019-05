Időjárás

Vihar - Főként fakidőlések és a sok esővíz miatt riasztották a tűzoltókat

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Főként fakidőlések és a sok esővíz miatt riasztották a tűzoltókat a szerdai vihar idején - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel. Dóka Imre később azt mondta: szerdán kora estig országszerte csaknem 180 riasztásuk volt a tűzoltóknak a vihar következtében.



Dóka Imre elmondta, a szerdai vihar többnyire a fővárosban és Pest megyében, valamint kisebb mértékben Bács-Kiskun és Csongrád megyében okozott gondot.



A tűzoltóknak csak Budapesten 45 riasztásuk volt a vihar miatt, ezek többsége a X., a XIV., a XV., a XVII. és a XIX. kerületből érkezett. Jellemzően kidőlt fákat távolítottak el, valamint ott segédkeztek, ahol a felgyülemlett esővíz valamilyen épületet vagy értéket veszélyeztetett - közölte.



A tűzoltók jelenleg is sok helyen dolgoznak a károk felszámolásán - tette hozzá.



Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivője később az ország többi területéről is beszámolt károkról. Jellemzően kidőlt fák, elárasztott pincék, elakadt járművek miatt riasztották a tűzoltókat.



A katasztrófavédelem közlése szerint: ahogy a vihar átvonul az országon, szinte mindenütt károkat okoz.



A Pest megyei Tápiószelén villám csapott egy lakóházba, Szigethalom és Szigetszentmiklós több utcájában víz árasztotta el a pincéket.



Békés megyében, Gyulán két helyre is riasztották a város tűzoltóit. Az Újkígyós felé vezető úton kidőlt fát távolítottak el a tűzoltók, a Nagyváradi úton leszakadt villanyvezeték miatt kérték a segítségüket.



Csongrád megyében fakidőlés és vízeltávolítás céljából riasztották a tűzoltókat. Röszkén lakóépületet veszélyeztetett a hirtelen lezúduló eső, Szegeden több helyen is fák dőltek ki.



Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyéből is több bejelentés érkezett viharkárok miatt.

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

A megyék hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán - tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint jelenleg is az ország több területén vannak érvényben figyelmeztetések a zivatar, felhőszakadás és a sok eső miatt.



A zivatarok miatt Budapesten, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



A fővárosban, továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felhőszakadás veszélye miatt is érvényben van figyelmeztetés.



Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyében, valamint a fővárosban a 24 óra alatt várható sok csapadék miatt is figyelmeztetnek.



Azt írták: estig leginkább a Dunától keletre lehet számítani zivatarok előfordulására, amelyeket viharos szél, jégeső, és főként a délkeleti országrészben felhőszakadás kísérhet. Éjjel a délkeleti régióban még döröghet az ég, de ezek már lecsengő zivatarok lesznek, és az este előrehaladtával egyre inkább esőbe fordul át a csapadék. Áztató jellegű esőre kell számítani éjszaka, a csapadékzóna északnyugat felé mozdul el, és leginkább az ország északi területein okozhat nagy mennyiségű csapadékot.



Csütörtökön zivatarok kialakulására leginkább délkeleten és a Tiszántúlon lesz esély, a zivatarokat viharos szél és helyenként nagy mennyiségű csapadék kísérheti.