Májusi tél köszöntött Európára - képek

Nagy mennyiségű hideg levegő zúdult le Európa nyugati és középső részére. Az észak felől érkező hidegfront a magasabban fekvő területekre eső helyet havat hozott, helyenként kiadós mennyiségben. Szombaton már Európa több pontjáról érkeztek beszámolók a májusban nem túl szokványos havazásról - jelentette az Időkép.

WOW... Fresh spring covering of #snow in Stünzel Central #Germany this morning 4th of May..... Photos : Jurnal de Vreme thanks; #SevereWeather #Snowfall #extremeweather pic.twitter.com/CYsgaIBYIF