Már megint erős lehűlés jön

Csütörtökön várható a héten a legkedvezőbb időjárás. Túlnyomórészt napsütéses idő lesz gyengébb, mérsékeltebb gomolyfelhősödésekkel és elsősorban a keleti országrészben, de kevesebb helyen kialakuló, kis körzeteket érintő, helyi záporesővel, itt-ott zivatargóccal. A Dunántúlon valószínű a legkedvezőbb időjárás, ott nagyobbrészt felhőtlen, egészen kellemes idő alakul ki, 20 fok feletti maximum hőmérséklettel, mérsékelt légmozgással. Délelőtt időről-időre élénkebb északnyugati szél fúj, ami a délután folyamán délnyugatira fordul, és fokozatosan erősödni kezd - írja az eumet.hu.



Éjjel eleinte csillagfényes, derült égbolt valószínűbb, elvétve fordulhat elő egy-egy kósza zápor, csapadékgóc a keleti, illetve az északnyugati határvidéken. Hajnalban, nyugat felől vastagodó felhőtakaró húzódik a Dunántúl, majd az északi országrész fölé. Északnyugaton, reggel már eső is eshet belőle. Eközben egyre erősebb déli szél várható, az ország déli felén viharos, 50-60 km/órás széllökések is lehetnek!



Pénteken előreláthatólag egy meleg, majd a déli óráktól már egy hidegfront alakítja hazánk időjárását. Délelőtt, a keleti, délkeleti térségben még kisüthet a nap, kellemes tartományba emelkedik a hőmérséklet, de a nyugat felől érkező, vastagodó felhőtakaró terjeszkedik kelet felé. Északnyugaton már reggel is számítani kell esőre, záporra, és ott már jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés. Eleinte erős, a déli országrészben viharos lökésekkel is kísért délnyugati szél várható. A hidegfront érkezését északnyugatira forduló szél, és kelet felé terjeszkedő, szórványosan kialakuló záporok, zivatargócok és gyorsan csökkenő hőmérséklet jelzi.

A hétvégén markáns hidegfront alakítja időjárásunkat, mely erős lehűlést hoz. Borongós időre és több hullámban érkező esőkre, erős északi szélre kell számítani. (Vasárnap este, az északi hegyekben még hóesés sem kizárható, majd hétfő hajnalban fagy is előfordulhat északon és foltokban nyugaton.)



A jövő hét első napjain előreláthatólag naposabbra, szárazabbra fordul, kissé enyhül, de az évszakhoz képest még hűvös marad az idő. Kiterjedt esők nm valószínűek, elvétve alakulhat ki futó zápor.



Szerdától kezdődhet melegedés.