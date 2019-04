Időjárás

Átvonul a hidegfront - de milyen fordulatot vesz az időjárás?

A csapadékzóna fokozatosan kelet felé halad, egyre inkább a Tiszántúlon és északkeleten várható eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon eközben nyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és délután már csak néhol fordulhat elő futó zápor, esetleg zivatar a gomolyfelhő-képződésből.

A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, keleten a zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 22 fok között valószínű, de az északkeleti határvidéken ennél egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő.



Vasárnap a Salgótarján-Békéscsaba vonaltól ÉK-re erősen felhős vagy borult lesz az ég. Másutt napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd késő délutántól délnyugaton is erősen megnövekszik a felhőzet.



Főként az Alföldön és az Északi-középhegység területén lehet többfelé eső, zápor, de este a Dunántúlon is kialakulhat eső. Az északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.



A következő napokban változékony időre van kilátás. A rövidebb napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet. Többfelé, illetve több alkalommal előfordul eső, zápor. Keddig tovább gyengül, majd ismét erősödik kissé a nappali felmelegedés.