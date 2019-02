Időjárás

Lehűlés kezdődik a jövő hét közepén

A jövő hét közepéig tart a száraz és enyhe idő. Kezdetben többfelé 10 fok felett alakulnak a maximumok, a hétvégén viszont néhol már csak 0 fokig melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a köd napközben fokozatosan csökken és fátyolfelhős, napos idő várható. Főként északkeleten helyenként tartósabban megmarad a párás, felhős idő. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6 és 0 Celsius-fok között alakul. Napközben 9-14 fokig melegszik a levegő, de a hosszabb ideig ködös, párás vidékeken néhány fokkal hűvösebb lesz.



Keddre és szerdára virradóra is köd képződik, amely napközben nagyobb területen, elsősorban az északkeleti, keleti megyékben tartósan is megmaradhat. Másutt kevés fátyolfelhőre, napos időre lehet számítani, csapadék nélkül. Szerdán az északkeleti határ környékén lehet futó zápor. A minimumhőmérséklet kedden mínusz 5 és plusz 2. szerdán mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok kedden általában 10 és 15, szerdán 9 és 14 fok között alakulnak, de a tartósan borult részeken több fokkal hidegebb lesz.



Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet, és főként a nap második felében, és inkább az északi megyékben elszórtan már eső, zápor is kialakulhat. A szél élénk, időnként erős lesz. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 4 fok lehet. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.



Pénteken a nap első felében még elszórtan lehet eső, zápor, a délutáni órákban átmenetileg hózápor is. A szél erős, olykor viharos lesz. A minimumok 1 és 6, a maximumok 4 és 10 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap napos, csapadékmentes idő várható. Szombaton még megerősödik a szél, vasárnap már csak élénk lesz a légmozgás. Szombaton hajnalban mínusz 8 és mínusz 2, kora délután 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.