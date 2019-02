Állati

Megérkezett az első gólya

hirdetés

Egy vassurányi lakos posztolta Facebook-oldalán, hogy megérkezett Magyarországra a - valószínűleg - első gólya, Suri. Tavaly is ez az állat volt az első, amely hazatért a telelésből.



Suri tavaly is Valentin-napra érkezett meg. A tavalyi tél keményebb volt, a falusiak aggódtak is a madárért, hallal és csirkével táplálták.