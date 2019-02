Időjárás

Változik az időjárás! Riasztást adtak ki

Viharos szélre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely vasárnapra öt, hétfőre négy megyére adott ki riasztást. 2019.02.09 08:37 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az előrejelzések szerint Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében vasárnaptól a legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 70 kilométert. Hétfőn Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye lesz érintet.

Ami a hétvége részletes időjárását illeti, szombaton az ország nagy részén fátyolfelhők szűrik a napsütést. Legfeljebb elvétve fordulhat elő jelentéktelen eső, hószállingózás. Éjszaka foltokban zúzmarás köd, főként északkeleten alacsony szintű rétegfelhőzet is képződik, ez utóbbi szombaton tartósan is megmaradhat. Kezdetben többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, majd a reggeli óráktól többfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is kísérik a déli szelet. Szombatra virradóra +1 és -5, napközben az ország nagy részén 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. A tartósan borult északkeleti területeken 3 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap eleinte változóan felhős idő várható sok fátyolfelhővel, szűrt napsütéssel, majd késő délutántól megvastagszik a felhőzet. Reggel ködfoltok előfordulhatnak. Napközben csapadék nem valószínű, de estefelé északon már eső, zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúl nyugati részén helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 14 fok között valószínű.

Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, késő délután északnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, de estétől az északi hegyekben havas eső, hó is lehet. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is lehullhat. Kezdetben a délnyugati, később az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet kísérik sokfelé erős, helyenként viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között valószínű.