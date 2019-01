Időjárás

Letartóztatták a Jégvarázs Elzáját Amerikában az extrém hideg miatt

Az Illinois-i rendőrség úgy döntött, viccből letartóztatás alá helyezi a Disney-mese Elzáját kedden, mert valószínűleg ő hozhatott sarkvidéki hideg levegőt a középnyugatra.



A McLean rendőrség a Facebook-oldalán osztotta meg a letartóztatás hírét.



"Az extrém hideg idő miatt minden bűnügyi tevékenység, hülyeség és idiótaság szünetel... még Elzát is letartóztatás alá helyeztük óvadék nélkül" - írták. Az egyik rendőrtiszt még rózsaszín bilincset is használt.



Amerika bizonyos részein, például Chicagóban (ahol a héten alacsonyabb lesz a hőmérséklet, mint a sarkvidéken, ezért már a vasúti síneket is fel kellett gyújtani) már egy hete tombol az őrült hideg, van, ahol a mínusz 40 fokot is eléri a hőmérséklet.