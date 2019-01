Időjárás

Tavaszias hétvége, 14 fok

Pénteken kezdetben északon, északkeleten kisebb havazás még kialakulhat, máshol havas eső hullhat, délen pedig ónos esőre is számítani kell, ugyanakkor többfelé lehet párás, ködös az idő. Napközben északon még havazhat, máshol már jellemzően eső lehet a hulló csapadék. Élénk, északnyugaton erős lesz a délkeleti szél. Enyhül az idő, sokfelé 5 és 10 fok közé melegszik a levegő, de északon, északkeleten csak 1-4 fokot mérhetünk.



Szombaton az erős déli-délkeleti szélben már 8-16 fok közötti maximumokra van kilátás. Viszont sok felhő lesz az égen, helyenként kisebb eső is előfordulhat. Vasárnap és hétfőn is időnként többfelé eleredhet az eső.



Vasárnap a szél veszít erejéből, majd hétfőn az északira forduló szél támadhat fel. Vasárnap 8-16, hétfőn 4-12 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.