Misztikus pára gomolygott Hévíz felett

Mesebeli a látvány ezeken a hideg reggeleken a Hévíz felett gomolygó párasapka. A tó vize télen is 22-23 fokos, míg a levegő hőmérséklete már fagypont alatti - számolt be róla a We Love Balaton.



Kevesen tudják, hogy a tavat borító páraréteg nemcsak szép, de a tó vizét is védi, mind a lehűléstől, mind a környezet porától. A vízgőzből kicsapódó pára egy természetes inhalatorium is, a levegőbe távozó kén-hidrogén és rádiumemanáció belélegezve gyógyhatást eredményez: karbantartja a fáradt hangszálakat.



A gomolygó párasapka beborítja a tavat és a környező parkokat, erdőket is, a felvételt az üdülőváros legmagasabb szállodájának tetejéről készítették: