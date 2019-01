Időjárás

Országszerte havazás várható

hirdetés

Országos havazás várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalra feltöltött videóban.



Csonka Tamás meteorológus közlése szerint eleinte csak délen és keleten havazhat, majd szerdára virradóra dél, délnyugat felől kiterjedt havazás kezdődik, amely reggelre eléri az északi országrészt is.



Kifejtette: egy mediterrán ciklon melegfrontja az éjszaka érkezik meg az ország fölé országos havazást hozva. A hóesés fokozatosan terjed észak felé, legkésőbb az Északi-középhegység térségét érheti el.



Szerda délelőttre várhatóan az egész országot hó borítja be. A legtöbb friss hó a déli megyékben valószínű. Napközben a legtovább az ország északi, északnyugati felén havazhat. A déli határvidéken összességében 15 centiméter friss hó is hullhat. Délelőtt dél felől fokozatosan megszűnik a csapadék. A havazás miatt szerdára Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



A minimumhőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 1 Celsius-fok között valószínű. A csúcshőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, ezért délen olvadni fog.



Csütörtökön napközben általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A déli óráktól egyre többfelé várható csapadék: elsősorban nyugaton valószínű hó, másutt havas eső, eső, néhol ónos eső is hullhat. Helyenként megerősödhet a szél is. A hőmérséklet napközben 0 és plusz 5 fok között alakul.



A meteorológus azt mondta: a hétvégén és a jövő héten is "igazi téli idő" várható. Többnyire az ilyenkor szokásosnál is hidegebb lesz, és több alkalommal fordul elő csapadék, a Dunántúlon nagyrészt hó.