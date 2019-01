Időjárás

Már a keleti partvidéket is vastag hótakaró borítja az Egyesült Államokban

Washingtont és környékét mintegy 30 centiméteres hó borítja, és vasárnap estétől a hó és a fagy miatt a tömegközlekedést is szüneteltetik. 2019.01.14 13:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A középnyugati államok után már az Egyesült Államok keleti partvidékét is vastag hótakaró borítja.



A széles viharzóna, amely szombaton még Új-Mexikótól a Nagy-síkságig és a Sziklás-hegységig húzódott, az Egyesült Államok keleti partvidékén is havazást, helyenként hóviharokat hozott mintegy 2900 kilométer széles sávban.



Tíz amerikai államban és a szövetségi fővárosban viharriadót rendeltek el, a Washingtonnal délen szomszédos Virginiában rendkívüli állapotot hirdettek ki a heves hóviharok miatt.



Az erős havazás következtében utakat és főutakat zártak le, sok államban áramkimaradás van. Észak-Karolinában és Virginiában például több mint 200 ezer háztartás maradt áram nélkül. Hétfőtől sok helyütt - így Washingtonban is - zárva tartanak az iskolák és egyes intézmények. Washingtont és környékét mintegy 30 centiméteres hó borítja, és vasárnap estétől a hó és a fagy miatt a tömegközlekedést is szüneteltetik.



Az útviszonyok miatt Missouriban négy, Kansas-ben három ember vesztette életét autóbalesetben. A középnyugati államokban még a hétvégén 1431 légi járatot töröltek, vasárnap Washington három fő repülőterén pedig több mint 250-et.