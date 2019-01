Időjárás

Nézze meg, hogyan takarítják a havat a kung-fu mesterek! - videó

Sokba kerülhet a havazás a lustáknak és a figyelmetleneknek, az önkormányzatok saját rendeletben szabályozhatják, hogyan büntessék azokat, akik nem takarítják el az előttük lévő járdákról a havat. Ennek alapján a társasházakra akár milliós bírságot is kiszabhatnak, de a családi házakban élők is több százezer forintot csengethetnek ki. A baj megelőzhető a hó ellapátolásával, a jeges járda felszórásával. Sózni azonban tilos, az ugyanis tönkreteszi a növényeket, a cipőt és a kutyák, macskák talpát is. Ezért viszont érdekes mód nem jár büntetés...