Időjárás

Németországban havazás és vihardagály okoz fennakadásokat

Németország északi részén vihardagály, délen pedig havazás okozott fennakadásokat kedden.



A Benjamin nevű front orkánerejű széllel csapott le az ország északi tartományaira, a legerősebb, óránkénti 119 kilométeres sebességű széllökéseket az Északi-tengeren fekvő Keleti Fríz-szigetek egyikén, Spiekeroogon mérték.



A partvidéken sokhelyütt vihardagály keletkezett, áradások keletkeztek a többi között Hamburgban, ahol víz alá került a város egyik leghíresebb látványossága, a kikötői Fischmarkt (Halpiac) nagy része.



A hajóközlekedést a térség egészében korlátozni kellett, több helyen a vasúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek leszakadt vezetékek, kidőlt fák miatt.



Nagyobb károk nem keletkeztek és komolyabb balesetek sem történtek, szerdán viszont az eső mellett havas eső és ónos eső is előfordulhat, ami csúszóssá teheti az utakat - figyelmeztetett a szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD).



Németország déli részén a havazás okoz egyre veszélyesebb helyzetet, főleg Bajorországban. A DWD előrejelzése szerint kedd estétől péntekig további 40-90 centiméterrel vastagodhat a hótakaró, amelynek súlya alatt fák dőlhetnek ki, és akár épületek tetőszerkezete is beszakadhat.



Bayerischer Rundfunk (BR) bajor tartományi közszolgálati médiatársaság keddi összefoglalója szerint egyes településeken elővigyázatosságból bezárják az uszodát vagy a jégcsarnokot, mert attól kell tartani, hogy a tetőszerkezet nem bírja az egyre vastagabb hóréteget, amelyet a nagy szél miatt nem lehet egykönnyen eltakarítani.



Miesbach járásban, ahol hétfőn katasztrófaállapotot vezettek be a napok óta tartó havazás miatt, a járási közigazgatási hivatal azt tanácsolja a háztulajdonosoknak, hogy ácsokhoz, bádogosokhoz, tetőfedőkhöz forduljanak segítségért, mert komoly szaktudást igényel kiszabadítani a tetőket a hatalmas hó alól.