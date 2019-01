Időjárás

A héten sem változik az időjárás, marad a havazás és a szél

Az elmúlt héthez hasonló időjárásra számíthatunk az előttünk álló napokban, írja az agroinform egyhetes előrejelzésében.



Hétfőn általában napos idő várható, de nyugaton lehetnek erősen felhős területek is, ott gyenge havazás is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -10, a kevésbé felhős, szélvédett, havas tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és -6 fok között alakul.



Kedden éjszaka nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, napközben már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Egyre többfelé várható havazás, nyugaton havas eső, eső is lehet. Megélénkül, néhol megerősödik a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és -10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hóval borított tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet +3 és -6 fok között alakul.



Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen valószínű havazás, nyugaton, délen havas eső, eső is lehet. A nyugatias szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul.



Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szórványosan valószínű havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.



Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan fordulhat elő havazás. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +1 fok között alakul.



Szombaton eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd szakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként fordulhat elő havazás. A délnyugatira forduló szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.